Як Путін прагне допомогти Криму

Він зазначив, що чим ширша мережа, тим складніше завдати їй шкоди, про що пише російське медіа ASTRA.

Володимир Путін наголосив, що запас міцності енергосистеми Росії "дуже високий, один із найвищих у світі". Так він сказав на нараді з членами уряду.

Президент Росії додав, що Україна нібито намагається створити в суспільстві "нервову атмосферу" та зірвати туристичний сезон. Але, за його словами, такі це завдання є нездійсненним.

Йшлося на нараді й про окупований Крим. Путін доручив уряду "швидше розібратися" з проблемами палива на півострові та ухвалити рішення про виділення субсидій через зростання цін на пальне.

Зокрема, гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив на нараді, що ціни на в місті зросли у понад два рази. Як зазначив Развожаєв, літр бензину А-95 коштує 197 рублів.

Так Москва намагається знайти рішення для подолання кризи. Зокрема, дійсно великі проблеми з пальним спостерігаються в окупованому Криму. Тому ця ситуація є пріоритетом для Кремля.

Що відбувається з паливною кризою у Росії

Нагадаємо, що у четвер, 9 липня, у Росії вже запровадили повну заборону на експорт дизелю для подолання дефіциту. Раніше вже була запроваджена заборона експорт бензину.

Водночас компанія Роснафта повідомила, що добовий відпуск бензину та дизельного пального в Іркутській області зріс на 50%, якщо порівнювати з середнім рівнем 2025 року. Зокрема, повідомляється, що всі АЗС працюють у цілодобовому режимі.