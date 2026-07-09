"Роснєфть" Іркутська заявила про різке зростання продажів пального

Російська державна компанія "Роснєфть" повідомила про суттєве збільшення обсягів реалізації пального на автозаправних станціях в Іркутській області, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. За даними компанії, добовий відпуск бензину та дизельного пального зріс на 50% порівняно із середнім рівнем 2025 року.

У компанії стверджують, що регіон повністю забезпечений запасами пального, а всі автозаправні станції працюють у цілодобовому режимі. Такі заяви з'явилися на тлі масштабної паливної кризи, яка охопила Росію після серії успішних ударів по нафтопереробній інфраструктурі.

Водночас "нервозність" спостерігається і в інших регіонах країни. Так, губернатор Липецької області Ігор Артамонов звернувся до нафтових компаній із проханням поширювати лише достовірну інформацію про постачання пального, щоб не провокувати ажіотажний попит і довгі черги на автозаправних станціях.

Чи означає це, що росіяни їдуть по бензин аж до Байкалу

Різке зростання продажів пального в Іркутській області не варто трактувати як масовий переїзд автомобілістів із європейської частини Росії за бензином у Сибір. Відстань, наприклад, від Москви до Іркутська становить понад 5 000 кілометрів, тому такі поїздки були б економічно безглуздими.

Натомість статистика може свідчити про те, що паливна криза поступово поширюється на дедалі більше регіонів Росії, що змушує місцевих водіїв активніше купувати пальне "про запас". По-друге, збільшення продажів може бути пов'язане з перенаправленням логістичних потоків і перерозподілом попиту між регіонами, де ще зберігаються стабільні поставки. Ба більше, через заборону експорту дизеля з Росії, це пальне здорожчало навіть у США.

На думку експертів, заяви російських чиновників про необхідність не допустити паніки також вказують на те, що влада побоюється ажіотажного скуповування пального населенням. Якщо ситуація із роботою нафтопереробних заводів не стабілізується, хвиля підвищеного попиту може й надалі поширюватися навіть на віддалені регіони Сибіру.

Раніше ми розповідали, що паливна криза в Росії змушує навіть сусідні країни посилювати контроль на кордоні. Так, Казахстан запровадив нові обмеження на перетин кордону, щоб зупинити нелегальне вивезення дешевого пального.