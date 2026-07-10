Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Роберт "Мадяр" Бровди, возглавляющий СБС ВСУ.
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Что известно об атаке на логистику противника?
Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод "Ильский", расположенный в Краснодарском крае России. По данным Генштаба, на территории предприятия прогремели взрывы, после которых возник пожар. Окончательные результаты поражения и масштабы повреждений еще уточняются.
Отметим, что Ильский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Его проектная мощность составляет до 6,6 миллиона тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые, по данным украинской стороны, используются для обеспечения военной логистики российской армии.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Кроме того, Силы обороны Украины сообщили о поражении нефтяного терминала "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области. На территории объекта зафиксирован пожар.
Также под удар попала нефтебаза "Азовнефтепродукт" в Азове Ростовской области. Там, по информации Генерального штаба, произошли взрывы и возникло задымление. В настоящее время продолжается уточнение последствий атаки.
Украинская сторона отмечает, что нефтяной терминал обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефтепродуктов в Приазовском регионе, тогда как нефтебаза используется для накопления и распределения горюче-смазочных материалов, которые применяются, в частности, для нужд российских войск.
Отдельно Генеральный штаб заявил о поражении 18 судов противника. По предварительным данным, среди них:
- 13 танкеров;
- три сухогруза;
- один паром;
- одно вспомогательное судно.
Украинские дроны поразили 18 судов противника: смотрите видео
Эти плавсредства использовались для транспортировки горюче-смазочных материалов, военных грузов и другого снабжения, необходимого для ведения войны против Украины. Степень повреждений судов в настоящее время уточняется.
Еще одной целью стал комплекс "Новатэк-Усть-Луга" в Ленинградской области. Предприятие вновь подверглось удару.
Комплекс является одним из крупнейших в России предприятий по переработке газового конденсата и производству светлых нефтепродуктов. Его мощность оценивается примерно в семь миллионов тонн газового конденсата в год. Украинская сторона отмечает, что продукция предприятия используется для обеспечения российской армии.
Помимо ударов по территории России, Генеральный штаб сообщил о поражении склада горюче-смазочных материалов противника в районе Розовки Запорожской области. Информация о масштабах повреждений в настоящее время уточняется.
Отдельно Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины обнародовали информацию о результатах собственных боевых действий. По их данным, в рамках проекта "Крымский рубильник off" в ночь на 10 июля были поражены пять электроподстанций на территории временно оккупированного Крыма:
- подстанцию 110 киловольт "Берегово";
- подстанцию 110 киловольт "Саки";
- подстанцию 110 киловольт "Майнаки" в Евпатории;
- подстанцию 110 киловольт "Новоозерная";
- подстанцию 35 киловольт "Медведево".
Также в Силах беспилотных систем заявили, что в течение ночи в оперативной глубине оккупированного Крыма и на южной части временно оккупированных территорий было поражено 41 военная цель.
Кроме того, подразделения сообщили, что на линии боевого столкновения в течение суток поразили 1660 целей противника, из которых, по их данным, 426 составляли российские военнослужащие.
В то же время в Силах беспилотных систем утверждают, что все пораженные танкеры уже идентифицированы и относятся к так называемому "теневому флоту" России, который находится под международными санкциями.