Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ и Роберт "Мадяр" Бровди, возглавляющий СБС ВСУ.

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Что известно об атаке на логистику противника?

Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод "Ильский", расположенный в Краснодарском крае России. По данным Генштаба, на территории предприятия прогремели взрывы, после которых возник пожар. Окончательные результаты поражения и масштабы повреждений еще уточняются.

Отметим, что Ильский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Его проектная мощность составляет до 6,6 миллиона тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые, по данным украинской стороны, используются для обеспечения военной логистики российской армии.

Кроме того, Силы обороны Украины сообщили о поражении нефтяного терминала "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области. На территории объекта зафиксирован пожар.

Также под удар попала нефтебаза "Азовнефтепродукт" в Азове Ростовской области. Там, по информации Генерального штаба, произошли взрывы и возникло задымление. В настоящее время продолжается уточнение последствий атаки.

Украинская сторона отмечает, что нефтяной терминал обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефтепродуктов в Приазовском регионе, тогда как нефтебаза используется для накопления и распределения горюче-смазочных материалов, которые применяются, в частности, для нужд российских войск.

Отдельно Генеральный штаб заявил о поражении 18 судов противника. По предварительным данным, среди них:

13 танкеров;

три сухогруза;

один паром;

одно вспомогательное судно.

Украинские дроны поразили 18 судов противника: смотрите видео

Эти плавсредства использовались для транспортировки горюче-смазочных материалов, военных грузов и другого снабжения, необходимого для ведения войны против Украины. Степень повреждений судов в настоящее время уточняется.

Еще одной целью стал комплекс "Новатэк-Усть-Луга" в Ленинградской области. Предприятие вновь подверглось удару.

Комплекс является одним из крупнейших в России предприятий по переработке газового конденсата и производству светлых нефтепродуктов. Его мощность оценивается примерно в семь миллионов тонн газового конденсата в год. Украинская сторона отмечает, что продукция предприятия используется для обеспечения российской армии.

Помимо ударов по территории России, Генеральный штаб сообщил о поражении склада горюче-смазочных материалов противника в районе Розовки Запорожской области. Информация о масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Отдельно Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины обнародовали информацию о результатах собственных боевых действий. По их данным, в рамках проекта "Крымский рубильник off" в ночь на 10 июля были поражены пять электроподстанций на территории временно оккупированного Крыма:

подстанцию 110 киловольт "Берегово";

подстанцию 110 киловольт "Саки";

подстанцию 110 киловольт "Майнаки" в Евпатории;

подстанцию 110 киловольт "Новоозерная";

подстанцию 35 киловольт "Медведево".

Также в Силах беспилотных систем заявили, что в течение ночи в оперативной глубине оккупированного Крыма и на южной части временно оккупированных территорий было поражено 41 военная цель.

Кроме того, подразделения сообщили, что на линии боевого столкновения в течение суток поразили 1660 целей противника, из которых, по их данным, 426 составляли российские военнослужащие.

В то же время в Силах беспилотных систем утверждают, что все пораженные танкеры уже идентифицированы и относятся к так называемому "теневому флоту" России, который находится под международными санкциями.