Українці, які працювали в Польщі, зможуть отримати державну пенсію

Українці, що деякий час офіційно працювали в Польщі і сплачували страхові внески, зможуть отримувати частину польської пенсії після досягнення пенсійного віку. Виплати від польського уряду будуть розраховані виходячи з отриманого страхового стажу.

Як саме розраховуватиметься пенсія

З 2012 року українці можуть отримувати пенсії з обох країн, відповідно до угоди про соціальне забезпечення. Як повідомляє польське управління соціального захисту ZUS, щомісяця українці отримують 3 мільйони злотих пенсій, тобто щороку на це йде 36 мільйонів злотих.

Цікаво Хто з українців може достроково вийти на пенсію

Ту частину пенсії, яка була зароблена в Україні, виплачуватиме український Пенсійний фонд. За той час, який українець пропрацював у Польщі, він отримуватиме польську пенсію. Для оформлення пенсії по досягненню пенсійного стажу достатньо звернутися до органів соціального страхування в одній із країн.

Який страж потрібен для виходу на пенсію

Для отримання пенсії в Польщі потрібно:

мати стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків

досягти пенсійного віку – 60 і 65 років відповідно.

останнє місце роботи має бути на території Польщі.

Для оформлення пенсії в Україні має виповнитися 60 років, а стаж необхідний від 15 років.

Призначення пенсії у зв'язку з непрацездатністю

Якщо страховий стаж в Польщі закороткий для нарахування допомоги у зв’язку з непрацездатністю, то до польських періодів страхування будуть додані періоди страхування в Україні.



Якщо після додавання польських і українських періодів страховий стаж знову буде закороткий, то для призначення польської допомоги у зв’язку з непрацездатністю, додаватимуться

періоди страхування з інших країн, в яких людина працювала.

Як оформити пенсію на території Польщі

Для того, щоб вийти на пенсії в Польщі, необхідно звернутись до територіального управління Пенсійного фонду за місцем свого проживання та заповнити відповідний бланк-заяву.

UA–PL 8 – заяву про призначення польської пенсії по віку або по інвалідності;

UA-PL 9 – заяву про призначення польської пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

При заповненні бланків треба потрібно вказати:

обліковий номер PESEL;

або серію і номер посвідчення особи або паспорту;

ІПН.

До заяв про призначення польської пенсії треба додати:

Документи про періоди роботи на території Польщі

довідку банку з підтвердженням вказаного в бланку заяви номеру банківського рахунку;

інші документи, необхідні для встановлення права на отримання польської пенсії.

документи, необхідні для призначення конкретного виду пенсі, викладені в "Примітках" до форм заяв. Ці документи необхідно подати в оригіналі або їх копії. Копії документів можна завірити у територіальному органі Пенсійного фонду України за місцем проживання (або нотаріусом чи консулом РП).

На скільки зміняться пенсії в Україні у березні

У березні цього року відбудеться індексація пенсій, тобто приведення їх до показника інфляції. Точний коефіцієнт підвищення ще не оприлюднили, проте відомо, що він складатиме щонайменше 18%. Як повідомив у коментарі 24 Каналу Данило Гетманцев, розмір індексації стане відомий приблизно через тиждень.

На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але поки що немає показника середньої заробітної плати за попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник підраховує зараз Пенсійний фонд і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь через тиждень-два. І тоді ми дізнаємось, якою буде розмір індексації. В будь-якому випадку, розмір індексації буде визначатись двозначними цифрами,

– cказав нардеп.