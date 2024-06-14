Українці можуть розраховувати на пенсію у понад 20 тисяч гривень

Виплати громадянам не можуть перевищувати максимальну пенсію в Україні. Однак, не всі пенсіонери мають право на отримання такої солідної суми.

Яка максимальна пенсія в Україні у 2024 році

Згідно з законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", максимальний розмір пенсії не може перевищувати десять прожиткових мінімумів.

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З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривню. Відповідно, максимальна пенсія з цього моменту становить 23 610 гривень.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів

– йдеться у Законі України.

При цьому, максимальну пенсію отримують деякі категорії українців: державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Як розраховується пенсія держслужбовця

Пенсія держслужбовця вираховується як відсоткова частка від колишньої зарплати. Раніше вона сягала 90%. Однак, згодом ця частка опустилася до 60%. З часом вона може скоротитися ще більше.

Пенсії звичайних громадян мають іншу систему розрахунку. До уваги береться не тільки зарплата, а і набутий стаж.

Щоб пенсія звичайного пенсіонера була 60% від зарплати, йому потрібно пропрацювати щонайменше 60 років. При цьому, він ще мав би отримувати високу заробітну плату.