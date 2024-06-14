Какая максимальная пенсия в Украине в 2024 году

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальный размер пенсии не может превышать десять прожиточных минимумов.

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С 1 января прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривну. Соответственно максимальная пенсия с этого момента составляет 23 610 гривен.

Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов

– говорится в Законе Украины.

При этом, максимальную пенсию получают некоторые категории украинцев: государственные служащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Как рассчитывается пенсия госслужащего

Пенсия госслужащего высчитывается как процентная доля от прежней зарплаты. Ранее она достигала 90%. Однако впоследствии эта доля опустилась до 60%. Со временем она может сократиться еще больше.

Заметьте! Пенсии обычных граждан имеют другую систему расчета. Во внимание берется не только зарплата, а и приобретенный стаж.

Чтобы пенсия обычного пенсионера была 60% от зарплаты, ему нужно проработать не менее 60 лет. При этом, он еще должен был бы получать высокую заработную плату.