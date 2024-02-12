Через що українці ризикують втратити накопичений стаж: розповіли в ПФУ

Інформацію про стаж до 2004 року переносять в цифровий формат, але при завантаженні на портал ПФУ можуть виникнути труднощі. Ба більше, інформація на порталі не зʼявляється одразу ж.

Чому можуть не зарахувати страховий стаж

Українцям, які вирішили завантажити скан-копії своєї паперової трудової книжки на портал ПФУ – можуть не зарахувати страховий стаж, записаний у цій книжці. Про це повідомила начальниця Головного управління ПФУ в Донецькій області Наталія Рад.

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Нерідко трапляється, що дані з трудової не заносяться на портал, а замість них з'являється напис: "відхилено" або "скасовано виконання". Це означає, що або скан-копії завантажено неправильно, або в самій трудовій книжці виявлено якісь неточності.

Якщо статус обробки "відхилено" або "скасовано виконання", документ не оброблено. Причини скасування можуть бути різними, зокрема недотримання вимог до сканованих документів, невідповідність прізвища, імені, по батькові тощо,

– пояснила представниця Пенсійного фонду.

Як виправити помилку при завантаженні

Вона також зазначила, що якщо копії просто завантажені неправильно, то їх ще можна перезавантажити. Але навіть якщо після завантаження копій трудової книжки жодних проблем не виникло, то її цифровий варіант все одно не зʼявиться на порталі одразу ж.

У випадку, якщо виявлено помилку з особистими даними громадянина, то потрібно буде збирати довідки для підтвердження, що трудова книжка належить саме цій людині, і що в ній записано її трудовий стаж.

Відскановану та завантажену на портал копію паперової трудової книжки потім оцифровують, і вона з'являється в особистому кабінеті користувача на порталі ПФУ. Згідно із законом у ПФУ для цього є місяць.

Які вимоги до страхового стажу у 2024 році

Вік виходу на пенсію становить 60, 63 та 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу. А вимоги до страхового стажу у 2024 році наступні:

у 60 років – 31 рік страхового стажу,

у 63 роки – 21 рік страхового стажу,

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.