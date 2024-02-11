Який розмір мінімального страхового внеску
Тобто, тепер для того, щоб трудова діяльність зараховувалася до загального стажу, з 1 січня доводиться платити 1 562 гривень щомісяця.
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Які вимоги до страхового стажу
Вік виходу на пенсію становить 60, 63 та 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу.
У 2023 році вимоги до страхового стажу наступні:
- у 60 років – 31 рік страхового стажу,
- у 63 роки – 21 рік страхового стажу,
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
На підставі чого визначається страховий стаж
Страховий стаж визначається на підставі інформації про нарахування страхових внесків, яку надають роботодавці у щоквартальних звітах.
Тобто, коли інформація про сплачені страхові внески надійде до Фонду і підтвердить необхідний страховий стаж, пенсію призначать на підставі поданої заяви.
Додаткові добровільні пенсійні внески
Також усі громадяни України можуть взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та самостійно накопичувати пенсію. Незалежно від того, працюють вони чи ні.
Щоб здійснювати добровільні внески, українці повинні укласти відповідний договір. Нині це можна зробити на сайті ПФУ через вебпортал електронних послуг.