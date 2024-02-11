Тобто, тепер для того, щоб трудова діяльність зараховувалася до загального стажу, з 1 січня доводиться платити 1 562 гривень щомісяця.

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А вже з 1 квітня потрібно буде платити – 1 760 гривень через чергове зростання мінімальної заробітної плати.

Які вимоги до страхового стажу

Вік виходу на пенсію становить 60, 63 та 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу.

У 2023 році вимоги до страхового стажу наступні:

у 60 років – 31 рік страхового стажу,

у 63 роки – 21 рік страхового стажу,

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Зауважте! Мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

На підставі чого визначається страховий стаж

Страховий стаж визначається на підставі інформації про нарахування страхових внесків, яку надають роботодавці у щоквартальних звітах.

Важливо! Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж враховується по місяць, що передує місяцю подання особою заяви про призначення пенсії.

Тобто, коли інформація про сплачені страхові внески надійде до Фонду і підтвердить необхідний страховий стаж, пенсію призначать на підставі поданої заяви.

Додаткові добровільні пенсійні внески

Також усі громадяни України можуть взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та самостійно накопичувати пенсію. Незалежно від того, працюють вони чи ні.

Зверніть увагу! Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування це можливість для українців, які працевлаштовані не офіційно, сплачувати пенсійні внески задля забезпечення хорошої пенсії у майбутньому.

Щоб здійснювати добровільні внески, українці повинні укласти відповідний договір. Нині це можна зробити на сайті ПФУ через вебпортал електронних послуг.