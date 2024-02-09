Як розподілили кошти ПФУ на початку лютого

На початку лютого на пенсії було виділено 20,7 мільярда гривень. З них:

Читайте також Якщо виплати не влаштовують: як збільшити розмір пенсії

було відправлено через Укрпошту – 4,8 мільярда гривень;

через банки – 15,9 мільярда гривень;

На субсидії у ПФУ витратили 4673,6 мільйона гривень. Натомість на страхові виплати пішло 1484 мільйонів гривень, з яких 405,8 мільйона гривень – це лікарняні кошти.

Зверніть увагу! На початку місяця регулятор надав 345 тисяч послуг українцям.

Як зросли пенсії у січні