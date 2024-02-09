Как распределили средства ПФУ в начале февраля

В начале февраля на пенсии было выделено 20,7 миллиарда гривен. Из них:

Читайте также Если выплаты не устраивают: как увеличить размер пенсии

было отправлено через Укрпочту – 4,8 миллиарда гривен;

через банки – 15,9 миллиарда гривен;

На субсидии в ПФУ потратили 4673,6 миллиона гривен. Зато на страховые выплаты ушло 1484 миллионов гривен, из которых 405,8 миллиона гривен – это больничные средства.

Обратите внимание! В начале месяца регулятор предоставил 345 тысяч услуг украинцам.

Как выросли пенсии в январе