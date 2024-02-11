Какой размер минимального страхового взноса
То есть, теперь для того, чтобы трудовая деятельность засчитывалась в общий стаж, с 1 января приходится платить 1 562 гривен ежемесячно.
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Какие требования к страховому стажу
Возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 и 65 лет, в зависимости от накопленного страхового стажа.
В 2023 году требования к страховому стажу следующие:
- в 60 лет – 31 год страхового стажа,
- в 63 года – 21 год страхового стажа,
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
На основании чего определяется страховой стаж
Страховой стаж определяется на основании информации о начислении страховых взносов, которую предоставляют работодатели в ежеквартальных отчетах.
То есть, когда информация об уплаченных страховых взносах поступит в Фонд и подтвердит необходимый страховой стаж, пенсию назначат на основании поданного заявления.
Дополнительные добровольные пенсионные взносы
Также все граждане Украины могут принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и самостоятельно накапливать пенсию. Независимо от того, работают они или нет.
Чтобы осуществлять добровольные взносы, украинцы должны заключить соответствующий договор. Сейчас это можно сделать на сайте ПФУ через веб-портал электронных услуг.