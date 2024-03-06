Нововведення для українців в Німеччині: до чого готуватись автомобілістам
Джерело:DW
Деякі українські автомобілісти у Німеччині можуть незабаром отримати великі штрафи. Вони сягатимуть 70 євро.
Які зміни чекають на українців
З 1 квітня 2024 року українці, що більш як рік перебувають у Німеччині, можуть отримати значні штрафи за відсутність німецьких номерів. Правило діє для осіб, що мають захист від німецького уряду, внаслідок російсько-української війни.
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Отримати німецькі номери потрібно до кінця березня. Адже у цей час спливає час дії перехідних положень, що дозволяли українців їздити у Німеччині на українських номерних знаках.Зверніть увагу! Порушникам не тільки виписуватимуть штраф, а і надаватимуть штрафні бали. За таке порушення автомобіліст отримує 1 бал. Якщо громадянин набере 8, у нього забирають права.
Як відбувається перереєстрація
Здійснити перереєстрацію українцям у Німеччині насправді важко. Цьому сприяє складна бюрократична система.
Федеральне міністерство транспорту у Німеччині уже готує докладну інструкцію як діяти українцям у випадку, якщо власником авто є інша особа, а автомобіліст користується транспортним засобом по довіреності. Також важким питанням залишається техогляд автівок під час перереєстрації.
Покупка німецької страховки також є обов'язковою. На її ціну впливає:
- марка авто;
- водійський стаж;
- вік автівки;
- відсутність аварій.