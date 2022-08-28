Червоний Хрест надає допомогу українцям, які прихистили переселенців: як отримати

Тисячі українців були змушені покинути свої домівки та вирушати до більш безпечних регіонів України. Багатьох прихистили небайдужі.

Як українцям, що прихистили ВПО, отримати допомогу від Червоного Хреста

Так, Червоний Хрест виплачує фінансову допомогу тим українцям, які дали безкоштовний прихисток переселенцям. При цьому статус ВПО має бути підтверджено довідкою. Лише тоді людина, яка прихистила таку особу, зможу отримати виплату.

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Розмір компенсації становить 14,77 гривні за одну особу на добу та 450 гривень за одну особу на місяць.

Як отримати допомогу: інструкція

Зареєструйте своє житло на сайті "Прихисток";

Того ж дня, але не пізніше наступного після реєстрації, подайте заяву до органів місцевого самоврядування. В ній слід вказати ім'я та по батькові кожної з розміщених осіб та додати копії документів, що посвідчують їхні особи;

Якщо кількість ВПО, яким ви надаєте прихисток, змінюється або люди виїжджають – потрібно подати заяву з актуальними відомостями в цей же день.

Так, протягом 5 днів органи місцевої влади можуть перевіряти кількість переселенців та їхні дані, а також чи безплатно вони проживають.

Якщо всі дані підтвердяться, то фінансову допомогу вам перерахують переказом на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney.

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