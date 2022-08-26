Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Переселенці можуть повторно подати заявки на виплати до 1 жовтня, якщо цього не зробили весною

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Які групи переселенців можуть розраховувати на допомогу від держави

Подати заявку можна особисто або поштою. До переліку осіб, які мають таке право, входять українці, які мали статус переселенця з 2014 року. Адже навесні гроші їм не виплачували.

Право на виплати мають також особи, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території України, території територіальних громад, що розташовані в районах бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації після 24 лютого.

Також, якщо ВПО подали заявку до 30 квітня 2022 року та не отримали гроші, то вони мають право зробити це ще раз. Звертатися слід до органу соціального захисту населення із заявою як онлайн, так і офлайн. Передбачена допомога у розмірі 2 000 – 3 000 гривень.

Такі переселенці мають додатково подати інформацію, яка збережена на носіях. Це підтверджує факт подання через додаток "Дія".

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