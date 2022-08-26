Дані залишеної заяви перевіряють та передають організаціям, які вирішують, чи надавати виплату на основі пріоритетності вразливих категорій. Якщо ви надіслали свої дані та не отримали виплат – перевірте статус заявки.
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Як перевірити статут заяви
- На платформі єДопомога оберіть категорію "Виплати від міжнародних організацій";
- натисніть кнопку "Перевірити статус заявки";
- вкажіть необхідні дані;
- перед вами з'явиться статус заявки.
Що означають різні статуси заяви
- Заявка не знайдена – означає, що ви не надсилали дані через єДопомогу;
- заяву прийнято – ваша заява міститься в переліку заяв, які успішно надійшли до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики;
- виплата членам вашої сім'ї вже відбулась від Всесвітньої продовольчої програми ООН або виплата членам вашої сім'ї вже відбулась від Товариства Червоного Хреста України – хтось із членів родини, яких ви вказали у заявці, вже отримав виплату;
- інша заява члена вашої сім'ї перебуває в очікуванні на виплату від міжнародної організації – ваші дані вже є в реєстрах на допомогу від міжнародних організацій;
- ваша заява в процесі верифікації – заявка передана до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики та наразі відбувається перевірка поданих даних;
- ваша заява успішно верифікована – дані перевірили та підтвердили;
- ваша заява не пройшла верифікацію – вказані статуси не відповідають інформації Мінсоцполітики. У такому разі радимо звернутися до органів соцзахисту й оновити статус. Після того ви можете знову подати заяву;
- ваша заявка містить помилки – під час заповнення ви допустилися помилок. Ви можете виправити неточності й відправити заяву знову;
- заява перебуває в очікуванні на виплату від міжнародних організацій — ваша заява успішно пройшла усі етапи верифікації і її передадуть організаціям.
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