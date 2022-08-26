Данные оставленного заявления проверяют и передают организациям, которые решают, предоставлять ли выплату на основе приоритетности уязвимых категорий. Если вы отправили свои данные и не получили выплаты – проверьте статус заявки.

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Как проверить устав заявления

На платформе еПомощь выберите категорию "Выплаты от международных организаций"; нажмите кнопку "Проверить статус заявки"; укажите необходимые данные; перед вами появится статус заявки.

Что означают разные статусы заявления

Заявка не найдена – означает, что вы не посылали данные через еПомощь;

заявление принято – ваше заявление содержится в перечне заявлений, успешно поступивших в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики;

выплата членам вашей семьи уже произошла от Всемирной продовольственной программы ООН или выплата членам вашей семьи уже произошла от Общества Красного Креста Украины – кто-то из членов семьи, которых вы указали в заявке, уже получил выплату;

другое заявление члена вашей семьи находится в ожидании выплаты от международной организации – ваши данные уже находятся в реестрах в помощь от международных организаций;

ваше заявление в процессе верификации – заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики и сейчас происходит проверка данных;

ваше заявление успешно верифицировано – данные проверили и подтвердили;

ваше заявление не прошло верификацию – указанные статусы не соответствуют информации Минсоцполитики. В таком случае советуем обратиться в органы соцзащиты и обновить статус. После этого вы можете снова подать заявление;

ваша заявка содержит ошибки – при заполнении вы совершили ошибки. Вы можете исправить неточности и отправить заявление снова;

заявление находится в ожидании выплаты от международных организаций — ваше заявление успешно прошло все этапы верификации и его передадут организациям.

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