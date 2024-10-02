За що споживачів можуть позбавити субсидії та як не залишитися без коштів

У цьому році контроль за наданням субсидій суттєво посилився, і деяким категоріям українців можуть зовсім скасувати виплати. Це може залежати від доходу домогосподарства та інших чинників.

За що можуть скасувати субсидію

Найбільша ймовірність втрати субсидії виникає через наявність боргів, повідомляє Мінсоцполітики.

Читайте також Україна виконала майже всі індикатори для допомоги від ЄС: яку суму вдасться отримати

Управлінські компанії та ОСББ зобов'язані щомісяця інформувати Управління соціального захисту про заборгованість споживачів.

Ось ще кілька причин, які можуть призвести до скасування субсидії:

Зміна місця проживання – пільги надаються на основі конкретного житла, тому при зміні адреси виплати можуть бути скасовані. Смерть отримувача субсидії – у такому випадку виплати більше не можуть надаватися. Неправдива інформація про доходи – якщо фінансовий моніторинг виявить невідповідності, наприклад, великі покупки чи наявність на депозиті понад 50 тисяч гривень, це може призвести до втрати пільг.

Зауважте! Якщо у вас є документальне підтвердження затримки виплат зарплати або пенсії, що призвела до несвоєчасного внесення платежів, борг не буде нарахований. У такому випадку можна відновити скасовану субсидію, погасивши борг або уклавши угоду про реструктуризацію з постачальником житлово-комунальних послуг.