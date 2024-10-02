За що можуть скасувати субсидію

Найбільша ймовірність втрати субсидії виникає через наявність боргів, повідомляє Мінсоцполітики.

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Управлінські компанії та ОСББ зобов'язані щомісяця інформувати Управління соціального захисту про заборгованість споживачів.

Ось ще кілька причин, які можуть призвести до скасування субсидії:

Зміна місця проживання – пільги надаються на основі конкретного житла, тому при зміні адреси виплати можуть бути скасовані. Смерть отримувача субсидії – у такому випадку виплати більше не можуть надаватися. Неправдива інформація про доходи – якщо фінансовий моніторинг виявить невідповідності, наприклад, великі покупки чи наявність на депозиті понад 50 тисяч гривень, це може призвести до втрати пільг.

Зауважте! Якщо у вас є документальне підтвердження затримки виплат зарплати або пенсії, що призвела до несвоєчасного внесення платежів, борг не буде нарахований. У такому випадку можна відновити скасовану субсидію, погасивши борг або уклавши угоду про реструктуризацію з постачальником житлово-комунальних послуг.