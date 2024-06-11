Українців закликають відкласти вихід на пенсію: у Мінсоцполітики пояснили, чому

Українців закликають працювати якомога довше. У Мінсоцполітики розповіли, що нині в Україні є кілька суттєвих обставин через які варто виходити на пенсію пізніше.

Чому українцям потрібно довше працювати

Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак зазначила, що українцям варто знати, чому для них більш вигідно буде виходити на пенсію пізніше. Насамперед за її словами, це значно збільшить розмір пенсійних виплат.

Читайте також: Забудьте про цей податок: які пільги мають пенсіонери.

Інший аспект, це те, що українцям потрібно якомога довше працювати. Річ у тім, що порівняно з іншими країнами Європи, в Україні зараз найменший пенсійний вік, а також найважча демографічна ситуація та великий дефіцит кадрів.

Дарина Марчак заступниця міністра Соціальної політики України У нас сьогодні значна частина пенсіонерів виходять на пенсію раніше, ніж у 60 років чи навіть ніж у 55 років. Тому передусім нам потрібно зробити так, щоб правила виходу на пенсію були рівними. Підвищувати пенсійний вік для одних, у той час, як значна кількість громадян може виходити на пенсію до досягнення цього віку (інколи суттєво раніше), – це намагатись вирішити проблеми системи за рахунок тих, хто і зараз вже працює довше за інших.

Тобто, якщо особа отримує сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, то при наявності 35 років стажу вона має право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо вона добровільно відтермінує свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір пенсії збільшиться з 5 424 гривень до 7050 гривень. Тобто, аж на 30%.

Збільшення обсягу ЄСВ

Водночас іншим важливим чинником є збільшення обсягу єдиного внеску, який сплачують особи, що працюють, до Пенсійного фонду. Саме завдяки чому ПФУ зможе платити вищі пенсії тим, хто вже не працює.

Дарина Марчак заступниця міністра Соціальної політики України Сьогодні сплачуються пенсії для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Покоління, яке працює, своїми внесками утримує покоління батьків

Як пояснила Марчак, сплата ЄСВ або часткова сплата з зарплати призводить до недостатніх коштів у Пенсійному фонді, щоб виплачувати гідні пенсії. Крім того, не сплачуючи ЄСВ, українці зменшують свої власні пенсійні права на майбутнє.