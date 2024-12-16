Українцям доведеться більше платити за газ: хто отримає додаткову платіжку

Українці, що мешкають у багатоквартирних будинках, отримають додаткові рахунки за газ. Рахунки надходитимуть не щомісяця, а раз на кілька років.

За газ доведеться доплатити

Це пов'язано з необхідністю проводити технічне обслуговування газопроводів спільної власності, що знаходяться поза квартирами, для запобігання витоку газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Оскільки перевірки не проводилися деякий час, їх відновили, і платити за ці послуги будуть споживачі.

Зауважте! Частота надходження рахунків залежить від віку будинку – це відбуватиметься кожні три або п'ять років.

Скільки коштуватиме обслуговування газопроводів

Вартість технічного обслуговування газопроводів буде різною, залежно від постачальника послуги та кількості квартир у будинку. У загальному, сума може коливатися від кількох десятків до кількох сотень тисяч гривень.

Зауважте! При оплаті таких послуг важливо пам'ятати, що реквізити для оплати техобслуговування газопроводів відрізняються від тих, що використовуються для розподілу газу, тому слід бути обережними при внесенні платежів.

Оплату можна здійснити через платіжну програму або у поштовому відділенні.