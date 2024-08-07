Укрнафтобуріння відновить видобуток газу на Сахалінському родовищі

Апеляційний адміністративний суд дозволив для Укрнафтобуріння відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі. Видобуток на родовищі припинився у 2023 році.

Укрнафтобуріння відновило видобуток газу

Укрнафтобуріння відновило видобуток газу на Сахалінському родовищі, яке припинили рік тому.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК Нафтогаз України Важлива новина. Укрнафтобурінню нарешті дозволили відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі. Відповідне рішення щойно ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд. Через анулювання дозволу видобуток на родовищі припинився наприкінці 2023 року. Очікуємо його відновлення та додаткових обʼємів газу, які так необхідні Україні перед початком найскладнішого опалювального сезону.

Раніше Чернишов розповідав про обмеження, які існують в Україні щодо видобутку газу.

Зараз готуємося до зими. Про наші плани на 2024 рік я вам вже повідомляв. Групою Нафтогаз заплановано видобути трохи менше ніж 15 мільярдів кубометрів. Є газ приватників, його буде близько трьох мільярдів кубів. На жаль, в цьому об'ємі відсутній газ Укрнафтобуріння, бо зупинено дію ліцензії. Підприємство не видобуває. На мій погляд, соромно мати таку ситуацію в країні, яка зараз в надважких умовах готується до зими,

– сказав він.

Також він пояснив, що у такій ситуації винен цілий комплекс чинників.

Це, напевно, комплекс чинників. Але питання потрібно негайного вирішити. І ми про це вже кричимо. Я відверто скрізь про це говорю. Ми втратили 0,6−0,7 мільярдів кубів газу на рік, його немає в балансі. Для збільшення видобутку потрібно докладати великі зусилля і втратити 0,7 мільярда кубів в балансі – це неприпустимо,

– додав голова Нафтогазу.

У заяві "Укрнафтобуріння" підтверджується, що 5 лютого 2010 року відбулася важлива подія. Це сталося після винесення Окружним адміністративним судом м. Києва постанови від 3 вересня 2009 року у справі № 2а-7778/09/2670. Державна служба геології та надр надала ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" спеціальний дозвіл на користування надрами за номером 5139.

10 травня 2019 року Укрнафтобуріння звернулося до Держгеонадра з проханням видати новий спецдозвіл у зв’язку із розширенням меж розробки Сахалінського родовища. Проте він був анульований на підставі наказу Держгеонадр № 221 від 10.07.2019 відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 Кодексу України про надра.