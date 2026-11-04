Проєкт "УЗ Довезе": як Укрзалізниця рятуватиме маршрути після обстрілів

Через постійні атаки ворога на інфраструктуру українцям готують альтернативні способи пересування між містами. Вже незабаром на найскладніших напрямках запрацює нове транспортне рішення, яке допоможе уникнути логістичного колапсу.

Як працюватиме нова транспортна ініціатива

Міністерство з відновлення домовилося з французьким регіоном Іль-де-Франс про передачу 34 великих пасажирських автобусів для потреб "Укрзалізниці". Перша партія транспорту прибуде в Україну вже у листопаді, а решту очікують протягом грудня 2026 року. Ці машини стануть основою проєкту "УЗ Довезе", про що повідомляє пресслужба відомства.

Проєкт спрямований на тих українців, які регулярно користуються залізницею, але страждають від затримок чи скасування рейсів через російські удари по інфраструктурі. Автобуси забезпечать комбіновані перевезення: там, де поїзд не зможе проїхати через пошкоджені колії чи знеструмлення, пасажирів оперативно перехоплюватиме автотранспорт. Це гарантує, що люди не залишаться чекати годинами на вокзалах і зможуть стабільно та безпечно дістатися пункту призначення, попри спроби ворога паралізувати логістику.

Що відомо про передісторію партнерства та додаткову допомогу

Співпраця з регіоном Іль-де-Франс розпочалася ще раніше на рівні Київської та Чернігівської областей. За словами міністра Миколи Калашника, французькі партнери вже надавали критично важливу допомогу цим регіонам, а тепер успішний досвід масштабують на всю країну.

Передача автобусів для Укрзалізниці – один із конкретних результатів такого партнерства,

– зазначив урядовець після зустрічі з віцепрезидентом регіону Стефаном Боде.

Окрім транспорту, сторони продовжують працювати над енергетичною стійкістю українських громад. Йдеться про постачання потужних генераторів для об'єктів критичної інфраструктури та зарядних станцій для соціальних закладів, що є критично важливим кроком для виживання в умовах зимового енергодефіциту.

Тим часом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розробило зміни, які дозволять ввозити нові та вживані локомотиви без стандартної тривалої процедури оцінки відповідності. Це рішення має допомогти Укрзалізниці та приватному бізнесу оперативно поповнити парк тяги під час воєнного стану.