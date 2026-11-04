Проект "УЗ Довезет": как Укрзализныця будет восстанавливать маршруты после обстрелов

Как будет работать новая транспортная инициатива

Министерство восстановления договорилось с французским регионом Иль-де-Франс о передаче 34 больших пассажирских автобусов для нужд "Укрзализныцы". Первая партия транспорта прибудет в Украину уже в ноябре, а остальные ожидаются в течение декабря 2026 года. Эти машины станут основой проекта "УЗ Довезет", о чем сообщает пресс-служба ведомства.

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Проект ориентирован на тех украинцев, которые регулярно пользуются железной дорогой, но страдают от задержек или отмены рейсов из-за российских ударов по инфраструктуре. Автобусы обеспечат комбинированные перевозки: там, где поезд не сможет проехать из-за поврежденных путей или обесточивания, пассажиров оперативно будет перехватывать автотранспорт. Это гарантирует, что люди не будут вынуждены часами ждать на вокзалах и смогут стабильно и безопасно добраться до пункта назначения, несмотря на попытки врага парализовать логистику.

Что известно о предыстории партнерства и дополнительной помощи

Сотрудничество с регионом Иль-де-Франс началось еще раньше на уровне Киевской и Черниговской областей. По словам министра Николая Калашника, французские партнеры уже оказывали критически важную помощь этим регионам, а теперь успешный опыт масштабируют на всю страну.

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Передача автобусов для Укрзализныци – один из конкретных результатов такого партнерства– отметил чиновник после встречи с вице-президентом региона Стефаном Боде.

Помимо транспорта, стороны продолжают работать над энергетической устойчивостью украинских общин. Речь идет о поставках мощных генераторов для объектов критической инфраструктуры и зарядных станций для социальных учреждений, что является крайне важным шагом для выживания в условиях зимнего энергодефицита.

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Между тем Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры разработало поправки, которые позволят ввозить новые и подержанные локомотивы без стандартной длительной процедуры оценки соответствия. Это решение должно помочь "Укрзализныце" и частному бизнесу оперативно пополнить парк тяги во время военного положения.