Прямі поїзди з ЄС до Ужгорода: УЗ електрифікувала першу євроколію

Подорожі за кордон залізницею незабаром стануть значно комфортнішими та швидшими. Масштабний інфраструктурний проєкт на заході України переходить на новий етап реалізації.

Що змінилося на залізниці та як це вплине на пасажирів

Укрзалізниця успішно завершила роботи з електрифікації 22-кілометрової ділянки новозбудованої євроколії між Ужгородом та Чопом. Про це офіційно повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у Фейсбуці.

Головна перевага для українців – суттєве скорочення часу в дорозі. Завдяки оновленню багатосистемні електровози зможуть перетинати українсько-угорський кордон без тривалої заміни локомотива.

"Пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода", – пояснюють в УЗ. Для самої ж залізниці це означає значне зменшення експлуатаційних витрат, що в перспективі може стримати зростання цін на міжнародні квитки.

Які подальші кроки та звідки йде фінансування

Наразі залізничники вже взялися за другу чергу проєкту – електрифікацію відрізка від Чопа до кордону з Угорщиною (станція Захонь). Завершити цей етап планують до кінця 2026 року.

Загальна вартість цієї ініціативи становить 1,3 мільярда гривень. Проєкт реалізується на умовах співфінансування: половину суми покриває грант Євросоюзу за програмою Connecting Europe Facility, а решту – державний бюджет та власні кошти Укрзалізниці. Лише цьогоріч держава виділила на ці роботи 285 мільйонів гривень.

Нещодавно ми писали, що в Україні змінився порядок роботи залізничного транспорту в умовах війни. Відтепер дії залізничників залежатимуть від рівня небезпеки повітряного нападу – жовтого чи червоного.