Що чекає на пасажирів під час тривог

Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної загрози, повідомляє Укрзалізниця.

Жовтий рівень загрози

За жовтого рівня загрози залізниця працюватиме у звичному режимі. Поїзди зможуть прибувати на станції та відправлятися з них, а також виконуватимуться необхідні технологічні роботи.

Пасажири також матимуть змогу сідати у вагони та виходити з поїздів на вокзалах, станціях і платформах.

Перебувати на вокзалі чи йти в укриття, кожен вирішуватиме самостійно. Проте залізничники зобов'язані інформувати людей про небезпеку та найближчі сховища.

Червонийрівень загрози

У разі червоного рівня правила стають максимально жорсткими:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Будь-яка посадка та висадка пасажирів негайно припиняється .

. Усіх відвідувачів вокзалів, а також працівників залізниці оперативно перемістять до найближчих укриттів.

Водночас поїзди, які вже перебувають у дорозі, не зупинятимуться автоматично. Рішення щодо кожного рейсу ухвалюватимуть індивідуально, спираючись на дані цілодобових моніторингових груп "Укрзалізниці".

Якщо вони виявлять повітряні цілі, які можуть становити небезпеку для пасажирів або залізничників, інформацію оперативно передаватимуть працівникам.

Як залізниця гарантуватиме безпеку

Щоб уникнути масових скупчень людей, компанія розосереджуватиме пасажирські потоки та рухомий склад.

За потреби рух окремих поїздів можуть тимчасово обмежити або зупинити.

Про ситуацію на вокзалах і станціях пасажирів інформуватимуть:

через гучномовці;

інформаційні табло;

та через сайт і застосунок УЗ.

Там також мають опублікувати рекомендації щодо поведінки під час різних рівнів загрози та маршрути до найближчих укриттів.

Водночас працівників, які безпосередньо обслуговують рейси, забезпечать додатковим захистом – бронежилетами та шоломами.

Новий порядок діятиме протягом усього періоду воєнного стану.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що на залізниці запровадять автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Це дозволить УЗ негайно ухвалювати рішення за дорученням Мінінфраструктури та ДСНС.