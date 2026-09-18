Что ждет пассажиров во время тревог

Кабинет Министров своим постановлением утвердил новые правила работы железной дороги во время воздушной угрозы, сообщает Укрзализныця.

Желтый уровень угрозы

При желтом уровне угрозы железная дорога будет работать в обычном режиме. Поезда смогут прибывать на станции и отправляться с них, а также будут выполняться необходимые технологические работы.

Пассажиры также смогут садиться в вагоны и выходить из поездов на вокзалах, станциях и платформах.

Оставаться на вокзале или укрываться – каждый будет решать самостоятельно. Однако железнодорожники обязаны информировать людей об опасности и ближайших укрытиях.

Красный уровень угрозы

В случае красного уровня правила становятся максимально жесткими:

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Любая посадка и высадка пассажиров немедленно прекращается .

. Всех посетителей вокзалов, а также работников железной дороги оперативно переместят в ближайшие укрытия.

В то же время поезда, уже находящиеся в пути, не будут останавливаться автоматически. Решение по каждому рейсу будет приниматься индивидуально, на основе данных круглосуточных мониторинговых групп Укрзализныци.

Если они обнаружат воздушные цели, которые могут представлять опасность для пассажиров или железнодорожников, информация будет оперативно передаваться сотрудникам.

Как железнодорожная компания будет обеспечивать безопасность

Чтобы избежать массовых скоплений людей, компания будет распределять пассажирские потоки и подвижной состав.

При необходимости движение отдельных поездов может быть временно ограничено или остановлено.

О ситуации на вокзалах и станциях пассажиров будут информировать:

через громкоговорители;

информационные табло;

а также через сайт и приложение УГО.

Там также должны быть опубликованы рекомендации по поведению при различных уровнях угрозы и маршруты к ближайшим укрытиям.

В то же время сотрудники, непосредственно обслуживающие рейсы, будут обеспечены дополнительной защитой – бронежилетами и шлемами.

Новый порядок будет действовать в течение всего периода военного положения.

Напомним, ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что на железной дороге введут автоматический сбор информации об уровне угрозы. Это позволит УЗ немедленно принимать решения по поручению Министерства инфраструктуры и ГСЧС.