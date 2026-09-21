Що змінилося на залізниці та як це вплине на пасажирів

Укрзалізниця успішно завершила роботи з електрифікації 22-кілометрової ділянки новозбудованої євроколії між Ужгородом та Чопом. Про це офіційно повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у Фейсбуці.

Головна перевага для українців – суттєве скорочення часу в дорозі. Завдяки оновленню багатосистемні електровози зможуть перетинати українсько-угорський кордон без тривалої заміни локомотива.

"Пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода", – пояснюють в УЗ. Для самої ж залізниці це означає значне зменшення експлуатаційних витрат, що в перспективі може стримати зростання цін на міжнародні квитки.

Які подальші кроки та звідки йде фінансування

Наразі залізничники вже взялися за другу чергу проєкту – електрифікацію відрізка від Чопа до кордону з Угорщиною (станція Захонь). Завершити цей етап планують до кінця 2026 року.

Загальна вартість цієї ініціативи становить 1,3 мільярда гривень. Проєкт реалізується на умовах співфінансування: половину суми покриває грант Євросоюзу за програмою Connecting Europe Facility, а решту – державний бюджет та власні кошти Укрзалізниці. Лише цьогоріч держава виділила на ці роботи 285 мільйонів гривень.

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Нещодавно ми писали, що в Україні змінився порядок роботи залізничного транспорту в умовах війни. Відтепер дії залізничників залежатимуть від рівня небезпеки повітряного нападу – жовтого чи червоного.