Президентка Єврокомісії пропонує Трампу "нульові тарифи" на усі промислові товари

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні.

Високопосадовиця пропонує укласти угоду у рамках торгівельних переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Що Європа запропонувала США

За її словами, Євросоюз готовий до переговорів зі США з цього приводу.

Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари, як ми успішно робили це з багатьма іншими торговими партнерами, тому що Європа завжди готова до хорошої угоди,

– заявила вона.

Вона наголосила, що раніше угода про нульові тарифи неодноразово пропонувалася для автомобільного сектору, проте стосовно цього "не було адекватної реакції" з боку США. Фон дер Ляєн також назвала тарифи, які запровадив президент Дональд Трамп, "великим поворотним моментом для США".

На її думку, як пише Euronews, це спричинить "величезні витрати" як для американських споживачів, так і для бізнесу, і завдасть "величезного" удару по світовій економіці. Високопосадовиця також поінформувала, що буде створена "цільова група", яка буде стежити за змінами у світовій торгівлі.

До слова, тарифи Трампа охоплюють близько 70% експорту ЄС до США. Це 532 мільярди євро у 2024 році. Вони стосуються сталі, алюмінію, автомобілів, а також передбачають дзеркальні 20-відсоткові тарифи на майже всі інші товари. Під обмеження можуть потрапити фармацевтика, напівпровідники, мідь і деревина.