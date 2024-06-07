В Уряді хочуть запровадити базову соціальну допомогу: як це вплине на пенсії

Міністерство соціальної політики України розробило проєкти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Вони пропонують відмовитися від прожиткового мінімуму при визначенні розмірів виплат.

Що пропонується в проєкті

Метою проєкту є об'єднання програм соціальної підтримки, спрямованих на допомогу найбільш вразливим категоріям громадян, виведення таких сімей зі складних життєвих обставин та підвищення адресності надання державної допомоги.

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Як зазначається в пояснювальній записці, показник прожиткового мінімуму на законодавчому рівні втратив свою первинну сутність як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності. Він став розрахунковим показником, до якого прив’язано все більше різних виплат, доплат та значної кількості невластивих системі соціальної підтримки показників.

Наразі в законодавстві до прожиткового мінімуму прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, значна частина з яких не має відношення до прожиткового мінімуму як до критерію бідності.

У багатьох випадках розмір соціальних допомог залежить не від того, чи загальні доходи родини є нижчими за показник прожиткового мінімуму, а просто визначаються як певний коефіцієнт (як менше, так і вище 100% прожиткового мінімуму).

Як зазначають розробники проєкту, ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням і відповідно – швидкого реагування держави на такий ризик.

Як це вплине на пенсії

Для осіб, які набули право на пенсію за віком, або які досягли віку, визначеного Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого зазначеною статтею, розмір базової величини встановлюється пропорційно страховому стажу таких осіб і становить:

для осіб зі страховим стажем менше ніж 10 років – 60 відсотків;

для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років – 70 відсотків;

для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років – 80 відсотків;

для осіб зі страховим стажем 30 і більше років – 100 відсотків від такої базової величини.

Розмір базової допомоги

Міністерство соціальної політики пропонує встановити базову величину на 2025 рік у розмірі 4 000 гривень на першу особу в домогосподарстві, і 70% від цієї суми – на наступних отримувачів.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100 відсотків від такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім'ї) та 70 відсотків від такої базової величини для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога.

для кожної дитини віком до 6 років;

дитини з інвалідністю;

особи з інвалідністю I або II групи;

дитини, яка утримується матір’ю, що не перебуває у шлюбі, і запис про батька якої у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері;

дитини, яка утримується батьком або усиновлювачем, який не перебуває у шлюбі;

Для дитини, яка виховується у багатодітній сім’ї та входить до складу сім’ї, розмір базової величини визначається на рівні 100 відсотків від такої базової величини.

При розрахунку базової величини у розмірі 4 000 гривень для прикладу взято середньостатистичну сім’ю, яка складається з двох дорослих працездатних осіб та двох дітей віком від 6 до 18 років.

Прожитковий мінімум для такої сім’ї становить:

12 448 гривень = 3 028 гривень (прожитковий мінімум для працездатних осіб) х 2 особи + 3 196 гривень (прожитковий мінімум для дитини віком від 6 до 18 років) х 2 особи.

З урахуванням очікуваного збільшення прожиткового мінімуму у 2025 році на 12,8% та рівня інфляції споживчих цін на 8,9%, прожитковий мінімум для однієї особи з такої сім’ї становитиме 3 822,75 гривень (12 448 гривень х 12,8% х 8,9% : 4 особи).

Відповідно до розрахунку базової соціальної допомоги, запропонованого в законопроєкті, така сім’я буде отримувати 4 000 гривень (на першого члена сім’ї) + 2 800 гривень (70% від 4 000 грн) х 3 особи = 12 400 гривень, що дорівнює діючому прожитковому рівню сім’ї.