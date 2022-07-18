Нова платіжка за газ: що треба знати про сплату за послугу Нафтогазу

З травня мільйони українців почали отримувати нові платіжки за газ. Ці рахунки мають сплачуватися "Нафтогазу".

Усе через те, що компанії, які доставляли газ, не змогли домовитися з "Нафтогазом" про постачання за відносно дешевими цінами. Тому й втратили можливість обслуговувати українців.

Тепер 97,6% споживачів отримують газ від газопостачальної компанії "Нафтогаз Україна".

Зверніть увагу Чи піднімуть ціни на газ, електрику та опалення в Україні: відповідь ГТС

Де отримати рахунок за червень

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

листом на електронну пошту;

видрукувати у терміналах самообслуговування EasyPay;

Укрпоштою після 20 числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ

Онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти чи Нової пошти.

Зверніть увагу – актуальна інформація про ситуацію на фронті від Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 липня: дивіться відео