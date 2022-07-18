Нова платіжка за газ: що треба знати про сплату за послугу Нафтогазу
18 липня 2022 , 11:27Читать новость на русском
Джерело:НВ
З травня мільйони українців почали отримувати нові платіжки за газ. Ці рахунки мають сплачуватися "Нафтогазу".
Усе через те, що компанії, які доставляли газ, не змогли домовитися з "Нафтогазом" про постачання за відносно дешевими цінами. Тому й втратили можливість обслуговувати українців.
Тепер 97,6% споживачів отримують газ від газопостачальної компанії "Нафтогаз Україна".
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Де отримати рахунок за червень
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- листом на електронну пошту;
- видрукувати у терміналах самообслуговування EasyPay;
- Укрпоштою після 20 числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.
Як заплатити за газ
Онлайн:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- через сайти та мобільні додатки банків;
- за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Офлайн:
- через платіжні термінали самообслуговування;
- у будь-якому відділенні банку;
- через відділення Укрпошти чи Нової пошти.
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