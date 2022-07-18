Нова платіжка за газ: що треба знати про сплату за послугу Нафтогазу

18 липня 2022 , 11:27
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Джерело:

НВ

З травня мільйони українців почали отримувати нові платіжки за газ. Ці рахунки мають сплачуватися "Нафтогазу".

Усе через те, що компанії, які доставляли газ, не змогли домовитися з "Нафтогазом" про постачання за відносно дешевими цінами. Тому й втратили можливість обслуговувати українців.

Тепер 97,6% споживачів отримують газ від газопостачальної компанії "Нафтогаз Україна".

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Де отримати рахунок за червень

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • листом на електронну пошту;
  • видрукувати у терміналах самообслуговування EasyPay;
  • Укрпоштою після 20 числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

Як заплатити за газ

Онлайн:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Офлайн:

  • через платіжні термінали самообслуговування;
  • у будь-якому відділенні банку;
  • через відділення Укрпошти чи Нової пошти.

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Автор: Марта Кушка