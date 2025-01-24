Яка буде ситуація на валютному ринку наступного тижня

Наприкінці січня та на початку лютого 2025 року ситуація на валютному ринку залишатиметься динамічною. Зокрема щодня відбуватимуться курсові зміни.

Ситуація на валютному ринку наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 каналу, що саме очікувати від валютного ринку наступного тижня.

Читайте також Долари старого зразка: чи вийшли вони з обігу

Лєсовий розповів, що, як і передбачалося ще в грудні, січень супроводжується досить "жвавими" змінами. Проте курсові показники, хоч і поступово зростали, однак це відбувалося без надмірного темпу.

Він додав, що НБУ впорався з викликами січня та переконав гравців ринку в тому, що найближчим часом ми не побачимо нових і надмірних "хайпів".

Водночас зміна облікової ставки і очікування подальших змін є ознакою того, що регулятор досить вчасно застосовує механізм зміцнення гривні, що разом із валютними інтервенціями найближчим часом може "притишити" рух курсів вгору і надалі заспокоїть інфляцію,

— сказав Тарас Лєсовий.

Він також припустив, що на початок лютого офіційний курс долара може коливатися в межах 42-42,3 гривні за долар. А за підсумками січня, порівняно з груднем, офіційний курс долара може незначно змінитися в межах від 42,02 гривні за долар до 42,10 гривні за долар.

Крім того, від початку 2024 року такий результат місяця стане досить типовим. Зокрема максимальним показником минулого року є зростання офіційного курсу в середньому на 2,5% за підсумками травня.

Загальна ж кон’юнктура ринку залишиться без змін: регулятор вживатиме всіх заходів, аби убезпечити валютний ринок від стрімких злетів і падінь (тобто тримати в балансі попит і пропозицію), що є виразником суті режиму "керованої гнучкості". Відтак поточні валютні зміни, без врахування вектора - вгору чи вниз, залишатимуться цілком притомними,

— пояснив Тарас Лєсовий.

Яким буде курс з 27 січня по 2 лютого

Загальні характеристики ринку з 27 січня по 2 лютого:

Коридори валютних коливань: 42-42,3 гривні зо долар та 43,5-45 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3-42,85 гривні за долар та 45-47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

42-42,3 гривні зо долар та 43,5-45 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3-42,85 гривні за долар та 45-47,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,05-0,15 гривні, комбанки — до 0,1-0,2 гривні, обмінні пункти — до 0,3 гривні.

міжбанк — до 0,05-0,15 гривні, комбанки — до 0,1-0,2 гривні, обмінні пункти — до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за 1 долар, до 0,1 гривні за 1, євро комерційні банки — до 0,5-0,6 гривні на 1 долар, до 0,8-1 гривні на 1 євро, обмінні пункти — до 0,6-1 гривні на 1 долар, до 1-1,3 гривні на 1 євро.

Різниці курси будуть такими наступного тижня:

якщо мова йде про купівлю : комбанки — 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро, обмінні пункти — 0,3-0,5 гривні за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро.

: комбанки — 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро, обмінні пункти — 0,3-0,5 гривні за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро. якщо про продаж: комбанки — 0,1-0,2 гривні за 1 долар, 0,2-0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти — 0,3-0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

Водночас середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3-0,5 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1-1,5% від стартового курсу тижня.

Важливо! Наприкінці січня можна розраховувати на те, що ситуація на валютному ринку не вийде з-під контролю, а всі поточні зміни збігатимуться з економічними реаліями. Однак регулятор намагатиметься пом’якшити вплив економічних чинників, врівноважуючи попит і пропозицію.