Сотні мільйонів доларів валютної виручки: аграрії повернули кошти в Україну

Заходи щодо повернення валютної виручки з-за кордону стали успішною ініціативою НБУ. Зокрема через експортерів аграрної продукції виручка зросла на сотні мільйонів доларів на місяць.

Валютна виручка України виросла

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що продаж валюти має прямий вплив на обсяг пропозиції на ринку та впливає на баланс між попитом та пропозицією.

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На його погляд, ініціатива НБУ щодо зменшення кінцевого строку повернення коштів по аграрній продукції зі 180 до 90 днів, яку запровадили у листопаді торік, вже дає результати.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Ми бачимо нарощення повернення валютної виручки аграрним сектором. Воно вимірюється сотнями мільйонів в місяць, це зростання.

Проте він додав, що це ще не кінець. Співпраця з урядом в інтересах України і надалі продовжуватиметься.

І ми продовжимо активну співпрацю з урядом, зокрема по удосконаленню критеріїв до верифікованих експортерів аграрної продукції. До списку верифікованих буде ще застосуватися новий критерій - це стан повернення валютної виручки,

– сказав заступник.

Також регулятор планує поширити й на інші галузі підхід щодо верифікованих експортерів.

Ще 11 листопада 2023 року НБУ зменшив термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази – із 180 до 90 днів.