Інфляція росте, зарплати — теж

Перед виборами Кремль активно вкладає кошти у соціальну підтримку сімей, підвищення пенсій, іпотечні субсидії та компенсації родинам військовослужбовців.

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Водночас зауважується, що "громадське невдоволення економічною ситуацією практично не відчувається". Проте постійне зростання цін залишається одним з основних джерел економічної тривоги для Кремля, оскільки це споживає доходи росіян.

А, втім, зарплати зростають швидше, ніж рівень інфляції. Наприклад, середньомісячна заробітна плата у 2023 році перевищила 74 тисячі рублів, що еквівалентно 814 доларів. Це на 30% більше, ніж два роки тому.

Цікаво! Таке зростання заробітних плат стало першим в Росії протягом тривалого періоду, коли реальний доступний дохід збільшився більш як на 5%.

Ціни ростуть

Російський економіст Алєкс Ісаков зазначив, що Росія накопичила значні витрати на військові потреби, які, за його словами, є достатніми для повномасштабної агресії. Проте уряд може стати перед вибором між скороченням видатків та підвищенням податків. За словами Ісакова, високі військові та соціальні виплати можуть подальше стимулювати зростання цін.

Він також додав, що з часом високі ціни та попит можуть перевершити показники витрат, що вже були внесені в конкретні сфери. Наприклад, річне зростання цін у лютому 2024 року зросло до 7,7% з 7,4%.

До слова! На кінець лютого цього року дефіцит федерального бюджету Росії склав 1,5 трильйона рублів, хоча Мінфін Росії запланував на весь 2024 рік дефіцит у розмірі 1,6 трильйона рублів. Водночас грошові резерви Росії вже скоротилися вдвічі.