Курс долара в кінці січня: як на валюту впливає міжнародна допомога для України

Кінець грудня та перша половина січня були досить "нервовими" на валютному ринку, особливо це позначилося на суспільній свідомості. Йдеться про інформаційні шторми, які неабияк хитали настрої.

Ситуація на валютному ринку 22 – 28 січня

З часом громадяни призвичаїлися до інформаційної "веремії", тому вже з другої половини січня основні показники готівкового ринку набули ринкових, а не спекулятивних ознак. Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у певний період може посилитися роль регулятора з метою зняття курсової напруги.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно цим могли скористатися перш за все обмінні пункти, що різко збільшили різницю між покупкою та продажем валюти до 1 – 1,5 гривень.

Лєсовий виділив такі фактори, які впливатимуть на ситуацію на валютному ринку, протягом наступного тижня:

Активність регулятора на міжбанку: частота та обсяг валютних інтервенцій для досягнення балансу між попитом і пропозицією.

частота та обсяг валютних інтервенцій для досягнення балансу між попитом і пропозицією. Розв’язання питання обсягів та "ритму" міжнародної фінансової допомоги на 2024 рік.

Відсутність перешкод для реалізації експортного потенціалу через західні автомобільні кордони.

Протидія ворогу на фронті.

Запобігання ворожим ракетним та БПЛА-атакам.

Як зміниться курс протягом тижня

Лєсовий вважає, що курсові зміни в кінці січня будуть різновекторними: показники то зростатимуть, то знижуватимуться, однак без різких стрибків. На думку банкіра, коливання на ринку виглядатимуть так:

різниця між курсами покупки та продажу на безготівковому ринку залишатиметься мінімальною і не перевищить 0,1 гривні ;

; різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде в межах 0,5 – 1 гривні ;

; поточні зміни курсів валют на міжбанку будуть в діапазоні 0,1 – 0,2 гривні ;

; щоденні курсові зміни на готівковому ринку не перевищать 0,5 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу складе до 0,6 гривні.

Курсовий діапазон на готівковому ринку формуватиметься з огляду на міжбанк і найімовірніше не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. коридор очікуваних коливань курсів валют на міжбанку буде в межах 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро,

– наголошує Лєсовий

Таким чином, з певною обережністю можемо очікувати, що наступного тижня ситуація на валютному ринку не матиме ознак ажіотажу. Вірогідно, валютному ринку не загрожують стрімкі зміни курсів.