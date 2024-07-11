За яких умов в Україну повернуться жорсткі валютні обмеження

Банкір Юрій Городніченко вважає, що жорсткі валютні обмеження можуть повернутися. Першочергово так може статися через те, що Україна має недостатньо фінансування

Чому повернуться обмеження

За словами Городніченко, у теперішній час в Україні діє лібералізований обмінний курс. Банкір вважає це вдалим компромісним рішенням.

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Юрій Городніченко Професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі, радник голови Національного банку України Наразі маємо трохи послаблений порівняно з періодом перших місяців війни валютний контроль, але я не впевнений, що цей ліберальний режим протримається досить довго. Гроші завжди тікають з країн, де йде війна. І в якийсь момент, очевидно, доведеться повертатися до сильних обмежень на рух капіталу.

На думку Городніченко, основною проблемою для України може стати затримка зовнішнього фінансування. Зокрема, з боку США та ЄС. Недостатня кількість коштів може спричинити кризову ситуацію на полі бою.

На 2024 рік грошей нам вистачить. А що буде в 2025 – 2026 роках – поки невідомо,

– зазначає Городніченко.

Банкір наголошує, що Україні варто готуватися до війни на виснаження. А це, своєю чергою, сильно вплине на економіку країни. Саме тому ліберальний режим може доволі екстрено "згорнутись", аби урегулювати ситуацію.