НБУ скасував валютні обмеження: що зміниться для волонтерів та громадян

Національний банк України оновив кілька валютних обмежень для населення та волонтерів. Як повідомляється, нові правила наберуть чинності з 11 липня 2024 року.

Що зміниться для населення та волонтерів

Національний банк України уточнив норму щодо ліміту на купівлю готівкової валюти за безготівкові кошти в гривні, встановивши його на рівні 100 тисяч гривень на день, що відповідає чинному ліміту на видачу готівки. Це уточнення стосується лише безготівкових коштів. Крім того, НБУ дозволив фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі.

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Одночасно НБУ розширив список товарів оборонного призначення, які фізичні особи-волонтери можуть закуповувати за кордоном. До цього списку включені комплектуючі для БПЛА, а також термоковдри та термогрілки.

! Зараз цей список вже містить тепловізори, рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, взуття, захисний одяг, оптичні прилади для спостереження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки та засоби для надання першої медичної допомоги