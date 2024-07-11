Что изменится для населения и волонтеров
Национальный банк Украины уточнил норму относительно лимита на покупку наличной валюты за безналичные средства в гривне, установив его на уровне 100 тысяч гривен в день, что соответствует действующему лимиту на выдачу наличных. Это уточнение касается только безналичных средств. Кроме того, НБУ разрешил физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве.
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Одновременно НБУ расширил список товаров оборонного назначения, которые физические лица-волонтеры могут закупать за рубежом. В этот список включены комплектующие для БПЛА, а также термоодеяла и термогрелки.