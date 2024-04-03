Скасування валютних обмежень: про що повідомили у НБУ

НБУ продовжує політику поступового зняття валютних обмежень. Перший етап було проведено ще торік, зараз готується другий.

Коли настане другий етап

Зараз підстави для другого етапу лише формуються. Обов'язково має відбутися лібералізація торговельного фінансування.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови Національного банку України НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються.

Маємо розуміти, що під час другого етапу має з'явитися можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями. Йдеться і про впровадження цієї системи для інвестицій..

Чому впроваджені валютні обмеження

На початку повномасштабного вторгнення, НБУ був вимушений зафіксувати курс. Тобто регулятору довелось відмовитись від класичного інфляційного таргетування.

Завдяки своєчасним діям НБУ, довіра населення до гривні була збільшена. Цьому сприяла і міжнародна підтримка.

Під час першого етапу лібералізації, курс перестав бути фіксованим. Натомість він перейшов у стан керованого гнучкого. Не варто забувати і про зниження облікової ставки.