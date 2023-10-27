Чи відбудеться пом'якшення валютних обмежень в Україні

Економічна криза через військові дії змусила НБУ вживати радикальних заходів. Протягом усього часу було введено значну кількість реформ на фінансовому ринку.

Ситуація на валютному ринку

У 2024 році резерви НБУ зростуть на 45 мільярдів доларів. Саме це дозволить з часом вводити пом'якшення валютних обмежень.

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Спеціалісти Dragon Capital прогнозують, що міжнародні партнери України збільшуватимуть свою грошову допомогу. Вірогідно, у наступному році, завдяки впливу МВФ, буде додатково виділено 40 мільярдів доларів.

Цього має бути достатньою для фінансування дефіциту бюджету, за умови, що уряд активізує внутрішні запозичення та сприятиме подальшому зростанню резервів НБУ до 45 мільярдів доларів у 2024 році. Це дозволить НБУ продовжувати поступово пом'якшувати валютні обмеження,

– наголошують представники Dragon Capital

Варто розуміти, що затримки фінансування від міжнародних партнерів можуть спричинити нестабільну економічну ситуацію в Україні. Резерви НБУ дозволять тримати ситуацію під контролем, але цих ресурсів однаково недостатньо.

Чи відбудеться валютна лібералізація

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НБУ ввів низку антикризових заходів. Це значні обмеження для громадян та підприємств. Зараз економічна ситуація значно покращилася. Голова НБУ – Андрій Пишний вказує на те, що з часом лібералізація відбудеться.

На початку жовтня курс перестав бути фіксованим і став керованим гнучким. У НБУ кажуть, що це перший крок для послаблення обмежень.