Хто має право на допомогу від ООН

Минулої весни українці могли отримати 6 600 гривень від ООН. Право на виплати мали переселенці та жителі найбільш постраждалих областей (гарячих точок).

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Аби претендувати на виплати, громадяни також мають підпадати під наступні критерії:

сукупний дохід родини не перевищує 5 400 гривень;

відсутність іншої міжнародної допомоги.

Розмір допомоги від ООН

Цієї зими грошова допомога від ООН зростатиме. Раніше українці отримували 2 200 гривень протягом 3 місяців, зараз виплати залежать від часу реєстрації:

якщо родина подала заяву до 1 вересня 2023 року

Такі громадяни отримуватимуть і надалі 2 220 гривень щомісячно. Виплати триватимуть 3 місяці.

при подачі заяви з 1 по 30 вересня 2023 року

Ці родини матимуть 2 200 гривень основних виплат і 2 220 гривень для підготовки до зими. Кошти надаються протягом тримісячного терміну.

коли подача заяви відбувалася з 1 жовтня і до кінця 2023 року

У такому випадку, протягом 3 місяців члени родини отримуватимуть виплати 3 600 гривень та додатково 2 220 гривень.

Кошти від ООН не надавалися громадянам, які не відповідають вказаним характеристикам. Також важливо розуміти, що ця ініціатива має обмежене фінансування, тому гроші отримують українці, які найбільше їх потребують.