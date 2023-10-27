Тариф на газ в листопаді
В Кабміні вирішили продовжити дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на учасників ринку природного газу. Тож змін у вартості газу очікувати не варто.
Читайте також Заміна лічильників електроенергії: хто має оплачувати процедуру
Тож у листопаді ситуація буде така:
- виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;
- вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень;
- виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо вже за ринковими цінами.
Чи зміниться вартість газу для населення
Так склалося, що понад 90% населення користуються послугами Нафтогазу, тож для них тариф і надалі становитиме 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ). У інших постачальників ціни також змінюватися не будуть, але вони відрізняються між собою.