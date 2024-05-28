Зміни на валютному ринку у червні: невже українцям чекати долар по 42

У червні загальна ситуація валютному ринку залежатиме від поєднання кількох економічних, воєнних та соціальних факторів. Зокрема, йдеться про можливе посилення інфляційних процесів в країні, про що неодноразово було сказано урядовцями.

Що буде з валютним ринком

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що за підсумками квітня у річному вимірі інфляція залишилася на рівні 3,2%, а з початку року вона склала всього 1,4%. Вплинути на зростання цього показника може підвищення тарифів у червні та подорожчання пального.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Будь-яке загострення на фронті впливає на всі сфери життя, особливо в регіонах, що найбільше потерпають від ворожої агресії, а посилення обстрілів та вразливість енергетики та можливі перебої енергопостачання можуть стати каталізатором збільшення попиту на готівкову валюту та об’єктивним чинником гальмування економіки та зростання цін.

Водночас валютний ринок перебуває в стані помірної лібералізації. Зараз у НБУ достатньо ресурсів та можливостей, аби контролювати сплески попиту на готівковому ринку, застосувавши механізм валютних інтервенцій.

На думку Лєсового, основними ознаками валютного ринку у червні стануть:

при курсоутворенні міжбанк стане головним для валютного ринку;

в середньому кожні 3 – 4 дні змінюватиметься вектор змін: спадна тенденція на висхідну і навпаки;

триватиме дія режиму керованої гнучкості.

Яким буде курс у червні

Поточні валютні зміни будуть різноспрямованими, однак їх амплітуда навряд чи істотно зміниться. Банкір вважає, що курсові відхилення не перевищать очікувані показники.

Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк – 40 – 41 гривень за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок – 40 – 41 гривень за долар та 43 – 46 гривень за євро,

– прогнозує банкір.

Основні валютні зміни не перевищать 2% від початкового курсу червня (тобто будуть до 1 гривні). Але навіть якщо підсумкове значення місяця перевершить закладений в бюджет середньорічний курс у 40,7 гривні це не має викликати особливої паніки чи ажіотажу.