Що буде з доларом після 20 грудня: ситуація на ринку валют

Режим "керованої гнучкості” повністю себе виправдав. Досить часті зміни курсів є виразником "вільного" ринку, проте ці процеси аж ніяк не сенсаційні або ж такі, що радикально не змінюють ринкові тренди.

Як зміниться курс

Банкір Тарас Лєсовий вважає, що у передріздвяний тиждень не варто очікувати якихось істотних змін на валютному ринку, повідомляє 24 Канал. Вірогідно, закладені ще у листопаді та на початку грудня тенденції продовжуватимуться.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важливим для подальшого розвитку ринку є скасування валютних обмежень для банків та інших фінустанов, що відповідає тактиці регулятора зі зменшення міжкурсових "розривів". Власне перші результати свідчать про те, що на готівковому ринку виникло явище "конкуренції курсів" між комбанками та обмінними пунктами, а різниця між безготівковим та готівковим курсами вже не перевищує 0,5 – 0,6 гривень. Іншими словами, на ринку замість 3-х курсів (міжбанківського, банківського та обмінних пунктів) зараз фактично є лише 2: безготівковий та готівковий, різниця між якими на даному етапі є досить прийнятною.

Лєсовий наголошує, що стратегія регулятора з лібералізації ринку виявляється, перш за все, в оперативному втручанні в міжбанк через механізм валютних інтервенцій. Варто зауважити, що це відбувається в разі виникнення нагальної потреби "вгамувати" попит.

Ще одним важливим фактором, що формуватиме головним чином кон’юнктуру готівкового ринку, може стати ситуативне збільшення пропозиції, пов’язане з передсвятковим "лаштуванням" громадян. Йдеться про те, що частина готівкової валюти може бути обміняна для здійснення необхідних покупок. Очікується, що пропозиція зросте в межах 10 – 15%, що вплине на курсові позначки – готівкові курси валют можуть дещо знизитися,

– наголошує Лєсовий.

Водночас припускаємо, що з наступного тижня і до кінця року НБУ також може вдатися до тактичного кроку несуттєвого збільшення пропозиції, однак курсові зміни залишатимуться в межах “нового” валютного коридору. Власне цілком ймовірно, протягом наступного тижня на ринку збережеться незначна “відстань”, що вимірюється копійками, між безготівковим та готівковим курсами.

Загалом же, Лєсовий визначає основні ознаки валютного ринку протягом 18 – 24 грудня, як такі:

очікуваний курсовий діапазон коливань на міжбанку буде на рівні: 36,5 – 37,5 гривень за долар та 39 – 40,5 гривень за євро;

поточні курсові зміни (щоденні) на міжбанку не перевищать 0,2 гривні;

різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку не буде вищою за 0,1 гривні;

на готівковому ринку межі допустимих курсових змін будуть на рівні: 36,8 – 37,8 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро;

поточні курсові зміни, як і різниця між курсами покупки та продажу, не перевищать 0,3 гривні.

Отже, наступного тижня ситуація на валютному ринку буде очікувано позитивною. Будь-які глобальні зміни, як, наприклад, стрімке здорожчання чи зниження курсів, малоймовірне.

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