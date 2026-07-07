Капуста несподівано подешевшала: що сталося з цінами та скільки вона коштує зараз

Після кількох тижнів стрімкого подорожчання білоголова капуста в Україні почала дешевшати. Фермери змушені переглядати ціни через збільшення пропозиції та слабкий попит з боку покупців.

Чому в Україні почала дешевшати капуста

Після тритижневого зростання вартості білоголової капусти на українському ринку ситуація змінилася. Як повідомляють аналітики EastFruit, виробники дедалі частіше змушені знижувати відпускні ціни через слабкий попит і збільшення обсягів продукції.

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Лише з кінця минулого тижня капуста подешевшала в середньому на 16%. Станом на зараз фермери реалізують продукцію по 13–22 гривні за кілограм залежно від якості овочів та розміру партії.

За словами учасників ринку, оптові компанії та торговельні мережі закуповують капусту невеликими партіями, орієнтуючись лише на поточний попит. Водночас на ринок активно надходить урожай середньостиглих сортів, що додатково посилює конкуренцію між виробниками.

Попри нинішнє зниження, середня вартість білоголової капусти все ще приблизно на 20% вища, ніж була на початку липня минулого року.

Скільки коштує капуста в українських супермаркетах

У роздрібних мережах ціни залишаються вищими, ніж у виробників, хоча також демонструють поступову стабілізацію. Наразі в популярних супермаркетах капусту продають за такими цінами:

АТБ – близько 24,89 гривні за кілограм ;

– близько ; Сільпо – від 24,90 гривні за кілограм ;

– від ; Varus – приблизно 24,90 гривні за кілограм ;

– приблизно ; Auchan – близько 22,90 гривні за кілограм ;

– близько ; METRO – орієнтовно 23,90 гривні за кілограм.

Залежно від регіону, постачальника та якості продукції ціни можуть дещо відрізнятися.

Важливо! Експерти зазначають, що зі збільшенням обсягів нового врожаю пропозиція на ринку й надалі зростатиме. Якщо попит залишиться помірним, вартість білоголової капусти найближчими тижнями може продовжити поступове зниження як у фермерських господарствах, так і в торговельних мережах.

Раніше ми розповідали, що також в Україні продовжує дешевшати картопля нового врожаю через різке збільшення пропозиції. Фермери вже масово розпочали збиральну кампанію, що суттєво вплинуло на ціни.