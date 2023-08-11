Пожвавлення на чорному ринку: скільки коштує долар сьогодні

В банках долар за добу не зазнав суттєвих змін. Втім несуттєве зростання вартості відбулося на чорному ринку.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37 гривень (без змін проти 10 серпня), а продаж – 37,6 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,6 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,02 гривні (-8 копійок), а продаж – 37,57 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-8 копійок), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,96 гривні (+6 копійок), а продаж – 41,57 гривні (-1 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,49 гривні (+4 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+4 копійки). Євро купують за 41,2 гривні (+5 копійок), а продають за 41,45 гривні (+10 копійок).

Яким буде курс наступного тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, протягом 14 – 20 серпня на готівковому валютному ринку триватимуть "інерційні" процеси, які можуть позначитися на курсовому коридорі.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курс долара залишиться в межах 37 – 37,5 гривні, а на курс євро впливатиме передусім міжнародний курс пари долар/євро, тому коридор допустимих змін буде, як і двома тижнями раніше, в кордонах 40,7 – 42 гривні.

За прогнозами Лєсового відносна стабільність на валютному ринку триватиме до початку осені.

До осені не варто очікувати глобальних "рухів" в бік, наприклад, єдиного курсу. Крім того, на готівковий ринок тиснутиме нерозв'язана проблема експорту української сільгосппродукції та активізація наступальних дій ЗСУ,

– каже Лєсовий.

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