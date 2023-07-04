Долар в банках та обмінниках: скільки коштує валюта

Долар в банках опустився на 5 копійок при купівлі, відтак вартість американської купюри не перевищує 36,75 гривні. Що не скажеш про євро, вартість якого опустилася як в банках, так в обмінниках близько на 10 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (-5 копійок проти 3 липня), а продаж – 37,40 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,80 гривні (без змін), а продаж – 37,34 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,45 гривні (-8 копійок), а продаж – 41,03 гривні (+3 копійки)

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (без змін), а продаж – 37,30 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 40,80 гривні (без змін), а продають за 40,96 гривні (-4 копійки).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько каже, що минулого тижня на валютному ринку намагалися підняти вартість долара через період виплат зарплат. Таким чином спекулянти сподівалися на пожвавлення попиту на іноземну валюту з боку населення.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На піку, в середині тижня, курс сягав позначки 37,30 гривень. Але фактичний попит не був достатньо високим, щоб втримати тренд на зростання курсу. До того ж великі системні банки, що мають найбільші мережі відділень здебільшого продовжували утримувати курс продажу в діапазоні 37,2 – 37,25 гривні, що також сприяло стабільності на готівковому валютному ринку.

Крім того, Золотько додає, що цього тижня слід очікувати на помірну корекцію курсу у бік зниження вартості долара. Адже завершення періоду виплат зарплат має знизити попит на валюту з боку населення.

Банкірка спрогнозувала, що протягом наступного тижня курс долара буде знаходитись в межах діапазону 36,8 – 37,4 гривні.