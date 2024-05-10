Вартість електроенергії в Україні може зрости вже з 1 червня: на скільки підвищать тариф

Значна частина української енергетики пошкоджена, тому уряд вимушений вдаватися до таких заходів як підвищення тарифу на світло. Як вважає Кучеренко, ціни на світло можуть зрости вже незабаром.

На скільки підвищать тариф для побутових споживачів

Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики, повідомив у прямому ефірі, що Кабінет міністрів України має намір підвищити тариф на світло для побутових споживачів до 4 гривень, передає 24 Канал.

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Це приблизно у півтора раза вище, аніж є зараз. Проте депутат підкреслив, що дискусії з урядом про показ нового тарифу на електроенергію в Україні все ще тривають. Однак, таке підвищення Кучеренко спрогнозував вже з 1 червня.

Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5 – 4 гривні,

– сказав нардеп.

Чому хочуть підвищити тариф на світло

Водночас Олександр Кучеренко відзначив, що 8 травня теплові станції України були атаковані Росією. Багато українських енергетичних об'єктів пошкоджено, тому уряд вимушений вживати заходів, таких як підвищення тарифів на електроенергію.

Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України,

– наголосив нардеп.

За його словами, були втрачені певні потужності, проте переважно були вимкнені підприємства, що не зачепило побутових споживачів. Це, на думку Кучеренка, можна розглядати як "політичне рішення".