Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості

Вартість пального суттєво зросла з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, як стало відомо, пожвавлення ціни відбувається не через зростаючий попит.

Що буде з ціною на пальне в травні

Як пояснює 24 Каналу експерт Сергій Куюн, у травні не варто чекати потрясінь щодо вартості на ринку. Річ у тім, що скачки цін можуть трапитися тільки в одному випадку – якщо буде змінюватись ціна у світі.

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Сергій Куюн Директор консалтингової групи А-95 Як поводитиме себе світовий ринок, поки ніхто не може сказати. Бачимо, що усі били на сполох щодо ситуації з Ізраїлем та Іраном, ціна на нафту по 150 доларів за барель тощо. А в результаті ціна пішла донизу. Чи, наприклад, не бийте по російським заводам, бо ціна буде дорожча. Але ціна впала.

Куюн також пояснив, що на ріст вартості пального впливає два основних фактори – світові ціни та курс долара. Тобто, якщо на початку року нафта коштувала 77 доларів за барель, то сьогодні майже 90 доларів. Водночас не варто забувати, що кожна гривня в курсі долара – це 80 копійок додатково у ціні пального.

От був там долар 38 гривень, сьогодні він вже в середньому 39,5 гривні. Тобто півтори гривні додав, а це відповідно 1,2 гривні до ціни пального виключно внаслідок курсу,

– пояснює Куюн.

Яка вартість пального в Україні

Станом на 29 квітня, за даними консалтингової групи А-95, пальне коштує: