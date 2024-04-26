Тариф на електроенергію становить 2 гривні 64 копійки за кіловат. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Уряд затвердив постанову

Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня,

– зазначив міністр.

Шмигаль додав, що цього місяця Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

Також "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде становити 7 гривень 96 копійок за куб блакитного палива.

Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр закликав українців більш ощадливо використовувати світло, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. Шмигаль пояснив, що уже кілька днів Україна вимушена покривати дефіцит в енергосистемі з допомогою європейських партнерів.

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