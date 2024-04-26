Тариф на електроенергію становить 2 гривні 64 копійки за кіловат. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Уряд затвердив постанову
Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня,
– зазначив міністр.
Шмигаль додав, що цього місяця Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.
Також "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде становити 7 гривень 96 копійок за куб блакитного палива.
Україні потрібні кошти для відновлення енергосистеми
- Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко повідомив, що розрахунки показали, що собівартість електроенергії становить – 3,5 гривні, тоді як чинний тариф складає 2,64 гривні.
- Наразі в бюджеті не вистачає коштів на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифом для громадян. До нещодавнього часу кошти надходили зі сфери бізнесу, однак на сьогодні компанії не в змозі впоратися з таким навантаженням.
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, розповів, що російські обстріли дійсно можуть вплинути на вартість електроенергії для звичайного споживача. Адже нині населення України підтримується на штучно заниженому тарифі у 2 або навіть 2,5 раза.