Тариф на электроэнергию составляет 2 гривны 64 копейки за киловатт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Правительство утвердило постановление
Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлен до 31 мая,
– отметил министр.
Шмыгаль добавил, что в этом месяце Кабмин утвердил постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.
Также "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения. Она, как и раньше, будет составлять 7 гривен 96 копеек за куб голубого топлива.
Украине нужны средства для восстановления энергосистемы
- Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко сообщил, что расчеты показали, что себестоимость электроэнергии составляет – 3,5 гривны, тогда как действующий тариф составляет 2,64 гривны.
- Сейчас в бюджете не хватает средств на покрытие разницы между себестоимостью электроэнергии и тарифом для граждан. До недавнего времени средства поступали из сферы бизнеса, однако сегодня компании не в состоянии справиться с такой нагрузкой.
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, рассказал, что российские обстрелы действительно могут повлиять на стоимость электроэнергии для обычного потребителя. Ведь сейчас население Украины поддерживается на искусственно заниженном тарифе в 2 или даже 2,5 раза.