Тариф на электроэнергию составляет 2 гривны 64 копейки за киловатт. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также Нет таких денег, – экономист сказал, с какими вызовами сейчас столкнулась Украина

Правительство утвердило постановление

Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлен до 31 мая,

– отметил министр.

Шмыгаль добавил, что в этом месяце Кабмин утвердил постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

Также "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения. Она, как и раньше, будет составлять 7 гривен 96 копеек за куб голубого топлива.

Обратите внимание! Ранее премьер-министр призвал украинцев более экономно использовать свет, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. Шмыгаль объяснил, что уже несколько дней Украина вынуждена покрывать дефицит в энергосистеме при помощи европейских партнеров.

Украине нужны средства для восстановления энергосистемы